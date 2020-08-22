بيريز يستقر على بديل زيدان

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على بديل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، تحسبًا لرحيله.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز ممتن للغاية من عمل زيدان مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

وتابعت الشبكة، أن بيريز وعد بترك زيدان في ريال مدريد، طالما أن الفرنسي يرغب في البقاء، لكن فلورنتينو مقتنع أن زيدان يمكنه الرحيل فجأة عن النادي.

وأشارت الشبكة، أن بيريز ينوي تعيين راؤول جونزاليس مدرب الفريق الرديف لريال مدريد خلفًا لزيدان، عندما يقرر الأخير الرحيل.

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