أول ظهور لهالة صدقي بعد أزمتها مع زوجها واتهامه لها بالاستيلاء على أمواله (صورة)

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الصور كانت من حفل خطوبة ابنة السيناريست مدحت العدل وكان من بين الحضور الفنانة هالة صدقي في أول ظهور لها بعد مشكلتها مع زوجها سامح سامي ومحاولة التشهير بها.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي، حذرت من  تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان لها، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الاشخاص الذي يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموحب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناء عليه فقد تقدم المحامي الخاص بالفنانة بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذا ضد زوجها السابق، كما سوف يتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الإضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك، بحسب البيان.

وأضافت هالة صدقي: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".

أول ظهور لهالة صدقي بعد أزمتها مع زوجها واتهامه لها بالاستيلاء على أمواله (صورة)
أول ظهور لهالة صدقي بعد أزمتها مع زوجها واتهامه لها بالاستيلاء على أمواله (صورة)

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