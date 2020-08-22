على أنغام "مافيا".. محمد رمضان يشعل حفل خطوبة ابنة مدحت العدل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل حفل خطوبة ابنة الدكتور مدحت العدل في إحدى قرى الساحل الشمالي.



وظهر خلال الفيديو الفنان محمد رمضان، الذي كان من أبرز الحضور وأشعل السهرة بأغنيته الشهيرة "مافيا"، التي تفاعل معها العروسين والحضور بشكل كبير.



حرص على حضور حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.



وسرعان ما انتشرت صور حفل الخطوبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها النجوم والفنانين مع العروسان بحضور الدكتور مدحت العدل وعدد من الأهل والأصدقاء.