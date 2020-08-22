على أنغام "مافيا".. محمد رمضان يشعل حفل خطوبة ابنة مدحت العدل

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من داخل حفل خطوبة ابنة الدكتور مدحت العدل في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وظهر خلال الفيديو الفنان محمد رمضان، الذي كان من أبرز الحضور وأشعل السهرة بأغنيته الشهيرة "مافيا"، التي تفاعل معها العروسين والحضور بشكل كبير.

حرص على حضور حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

وسرعان ما انتشرت صور حفل الخطوبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها النجوم والفنانين مع العروسان بحضور الدكتور مدحت العدل وعدد من الأهل والأصدقاء.

أخبار تهمك

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ ساعتين

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»