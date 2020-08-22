مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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اقترب نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي من خطف صفقة نادى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بأمر من المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة صن الإنجليزية أن نادي ‏مانشستر سيتي الإنجليزي سيكثف مجهوداته للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن جوارديولا أبلغ إدارة مانشستر سيتي أن لاوتارو هو الهدف الاول هذا الصيف للتعاقد معه وكسر عقد اللاعب والذي يبلغ 81 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن برشلونة الاسباني قد تواصل مع لاوتارو مارتينيز الشهر الماضي لضمه إلى الفريق هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني.



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