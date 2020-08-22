مايا رعيدي وجينيفر لوبيز تنضمان لحملة زهير مراد لدعم متضرري انفجار بيروت

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أعلنت ملكة جمال لبنان لعام 2018 ​مايا رعيدي​ عن انضمامها لحملة دعم متضرري ​انفجار بيروت​ الذي حدث يوم الثلاثاء 4 أغسطس الماضي، والتي أطلقها المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​.



ونشرت رعيدي صورة لها ظهرت من خلالها مرتدية القميص الخاص بالحملة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت فيه من الجميع دعم هذه الحملة الإنسانية، لمساعدة من تضرر اثر هذا الإنفجار المأساوي.



كما أن النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ انضمت لهذه الحملة ونشرت صورة لها مرتدية القميص الخاص بالحملة، ودعت لمساعدة سكان بيروت بعد الإنفجار.



من جانب آخر، كانت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثلة التونسية درة​ قد أعلنتا عن انضمامهما لحملة دعم متضرري ​إنفجار بيروت​، والتي أطلقها المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​.





ونشرت عبد النور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة، ظهرت فيها مرتديةً القميص الخاص بالحملة وعلّقت قائلة:"انضميت لحملة زهير مراد لمساعدة الناس يلي تضرروا من مأساة بيروت.



فيما نشرت درة صورة لها عبر صفحتها الخاصة مرتديةً القميص نفسه أيضاً، وعلّقت بالقول :"أنا أنضم إلى zuhairmuradprivate في مساعدة أهل بيروت، لقد فقدوا الكثير في هذه المأساة.