أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن كارتيرون على مدار المباريات الماضية لم يستقر على تشكيل ثابت. 

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كارتيرون لم يستقر على تشكيل ثابت عكس الأهلي الذي يحافظ على التشكيل، لكن على فايلر ان يتعامل مع مباراة الزمالك غير اي مباراة".

وأكمل: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عليه ان يقفل على اللاعبين ويهيء الجواء لمباراة القمة وعدم الالتفات لما يقال للإعلام".

وتابع: "لا اتفق مع فايلر لانه يريد تطبيق طريقة لعب غير مناسبة للاعبين المتواجدين لديه، فـ جيرالدو مركزه الاساسي جناح أيمن وليس ايسر".

وأتم: "أحمد فتحي بنسبة كبيرة مستمر مع الأهلي وباقي معهم رغم اعلان بيراميدز عن الصفقة".



أخبار تهمك

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ 42 دقيقة

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

01:48 ص

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

01:29 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»