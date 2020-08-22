أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن كارتيرون على مدار المباريات الماضية لم يستقر على تشكيل ثابت.





وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كارتيرون لم يستقر على تشكيل ثابت عكس الأهلي الذي يحافظ على التشكيل، لكن على فايلر ان يتعامل مع مباراة الزمالك غير اي مباراة".





وأكمل: "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عليه ان يقفل على اللاعبين ويهيء الجواء لمباراة القمة وعدم الالتفات لما يقال للإعلام".





وتابع: "لا اتفق مع فايلر لانه يريد تطبيق طريقة لعب غير مناسبة للاعبين المتواجدين لديه، فـ جيرالدو مركزه الاساسي جناح أيمن وليس ايسر".





وأتم: "أحمد فتحي بنسبة كبيرة مستمر مع الأهلي وباقي معهم رغم اعلان بيراميدز عن الصفقة".











