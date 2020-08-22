طارق السيد: "الطبيعي أن ينافس الزمالك على كل البطولات"

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرى طارق السيد ظهير الزمالك السابق، انه من الطبيعي ان ينافس الابيض على جميع البطولات وليس على المركز الثاني للمسابقة المحلية.

وقال السيد خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك يلعب بقوة في جميع المباريات ومن الطبيعي ان ينافس على جميع البطولات وليس على المركز الثاني للمسابقة المحلية"

واردف: الزمالك يعاني من ضغط المباريات والاعتماد على الناشئين امر ايجابي جدا.

واتم: الأهلي يعاني من غيابات ابرزهم محمود متولي بالرباط الصليبي ولكن الزمالك لا يعاني من الاصابات بسبب سياسة التدوير بين اللاعبين .



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