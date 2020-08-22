تنتمي لعائلة فنية وبدأت مسيرتها الفنية بمسرحية "الأيام المخمورة" .. ما لا تعرفه عن صفاء الطوخي

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل نجوم الوسط الفني اليوم 22 أغسطس بعيد ميلاد الفنانة المبدعة صفاء الطوخي الذي اشتهرت بأدوار الأم الأصيلة .

وفي السطور الآتية يعرض "الفجر الفني " معلومات لا تعرفها عن النجمة صفاء الطوخي.

* تنتمى صفاء الطوخى لعائلة فنية، فوالدها هو الأديب الراحل عبدالله الطوخى، ووالدتها هى الكاتبة فتحية العسال.

* تخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت حياتها المهنية ككاتبة مثل أسرتها، ولكنها التحقت بعد ذلك بالعمل في الثقافة الجماهيرية لسنوات طويلة.

* بدأت مسيرتها مع عالم التمثيل عام 1979 بمسرحية "الأيام المخمورة"، وتوالت بعد ذلك مشاركتها السينمائية والتليفزيونية، مع مجموعة من أشهر المخرجين، يأتى على رأسهم أحمد نادر جلال وماندو العدل.

* شاركت في العديد من الأفلام، ومنها "الكبار - بوشكاش - جاءنا البيان التالي- اختفاء جعفر المصري- أرض الخوف- الجردل والكنكة - المهاجر - حكايات الغريب - الزمن الصعب - القاهرة منورة بأهلها"

* خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" وحققت خلاله نجاحاً كبيراً ، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

* كما أنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير" المقرر عرضه الموسم الشتوي المقبل ، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عزالدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.



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