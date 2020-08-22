فكري صالح: محمد الشناوي عالج أخطائه وأصبح الحارس الأول لمصر والأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث فكري صالح، مدرب منتخب الحراس لمنتخب مصر سابقا، عن مستوى حراس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل القمة 120.

وأكد فكري صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "محمد الشناوي كان له أخطاء كارثية في البداية ولكنه نجح في تطوير نفسه ومعالجتها".

وتابع: "محمد الشناوي ما زال لديه أخطاء ويقوم بالخروج بشكل خطئ ولكنه تطور وأصبح رقم واحد في الأهلي ومنتخب مصر".

وعن حراس نادي الزمالك، أشار: "من الطبيعي أن يبدأ محمد أبو جبل ولكن قد تأتي المفاجأة بمشاركة جنش نظرا لخبرته في لقاءات القمة".



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