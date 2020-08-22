وكيل فخر الدين بن يوسف: نرحب بالتجديد للاسماعيلي والقطبين فاوضا اللاعب عبر وسطاء

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث خالد سليمان، وكيل اللاعب فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي، عن حقيقة فسخ الدين بن يوسف عقده مع الدروايش. 

وأكد خالد سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين: "اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين".

وتابع: "هناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين او بيراميدز بشكل رسمي".

كما تحدث خالد سليمان عن ديسابر في ظل أنه وكيله في مصر، وعلق: "ديسابر مستقر في فرنسا، ولن يقوم بتدريب فريق في إفريقيا وربما يوافق فقط على تدريب منتخبات فقط في أفريقيا".



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