عصام مرعي: خسارة الأهلي للقمة هتزود مشاكله وفوز الزمالك ضروري حتي لو خسر الدوري

تحدث عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك ونجمه سابقا، عن لقاء القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المقرر لها مساء يوم السبت.





وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مجلس الأهلي اتخذ قرارت مصيرية بشأن رحيل عدد كبير من اللاعبين المهمين".





وأوضح: "يجب على الأهلي، الفوز بلقاء غدا حتى يثبت مسؤولي الأهلي قراراتهم الصحيحة".





وتابع: "اذا خسر الأهلي فسيكون المجلس أمام المدفع وسيتم مهاجمتهم بسبب القرارت الخاطئة".



