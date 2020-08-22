سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
فجر المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الاسباني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال سواريز فى تصريحات صحفية:"لم يخبرني أي شخص من البارسا أنهم يريدون الاستغناء عني هذا الصيف، اذا كانت هذه هي رغبة النادي، يجب على المسؤول أن يتحدث معي".

وأضاف مهاجم برشلونة:" فكرتي هي الاستمرار، ولكن اذا اعتقد النادي انني لاعب مستهلك، فليس لدي مشكلة في التحدث مع من يتخذون القرارات، أريد الأفضل للبارسا". 

يذكر أن العديد من التقارير العالمية ذكرت أن إدارة برشلونة تسعي للتخلص من اللاعبين الكبار فى الفريق أبرزهم لويس سواريز بعد خسارة بايرن ميونيخ الكبيرة فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



أخبار تهمك

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعة

فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ 42 دقيقة

"مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

01:48 ص

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

01:29 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»