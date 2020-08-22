هل تستفز مي حلمي محمد رشاد بعد طلاقها؟

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت المذيعة مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصورة أمام حمام سباحة، كما اكتفت بالتعليق على الصورة بوضع إيموشن "قبلة"، فيما أكد البعض أنها تحاول استفزاز طليقها المطرب محمد رشاد.

ويظهر من الصورة أن مي، كانت تستمتع بعطلتها الصيفية، فيما تبرعت قبل أيام بفستان زفافها للفتيات المقبلين على الزواج.

كانت الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل حيث أعلن محمد رشاد، انفصاله من مى حلمي عبر حسابه على "إنستجرام" وقام بحذف صورها.

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.


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