علاء شعير يكشف شخصيته في "شارع 9"

ولفت إلى أنه تجمعه قصة حب بالفنانة منة عرفة خلال أحداث المسلسل، والذي تكون جميع مشاهده معها.



مسلسل" شارع 9"يتضمن 45 حلقة وينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية، وكان بدأ فريق العمل التصوير لفترة لكنه توقف والمقرر يعود لبدء تصوير من جديد مرة أخرى.



مسلسل شارع 9،من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، أحمد وفيق، منة عرفة، ومن إخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.