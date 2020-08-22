داليا مصطفى لـ"الفجر الفني": هناك خطوط حمراء عند اختياري للأدوار

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قالت الفنانة داليا مصطفي، إن هناك الكثير من الأدوار والشخصيات التى تتمنى أن تقدمها خلال مشوارها الفني.

وأوضحت داليا مصطفى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هناك خطوط حمراء كثيرة عند اختيارها للأدوار لم تحددها الآن".

وأشارت إلى أنها تتمنى أن تلعب جميع الأدوار بعيدًا عن الخطوط الحمراء، التى لا تناسب العادات والتقاليد المصرية.

يذكر أن داليا مصطفى تشارك في فيلم "يوم الأربعين"، ويتضمن الفيلم نخبة من النجوم وهم بسمة، هالة فاخر ، إيهاب فهمي ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، سامى مغاوري ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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