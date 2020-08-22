محمد الحلو يتألق في حفله بدار الأوبرا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أحيا المطرب محمد الحلو،  حفلًأ غنائيًا على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو سليم سحاب وفرقته، بحضور الفنانة سميرة عبد العزيز.

وقدم الحلو خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة القديمة والحديثة مثل "عظيمة يا مصر"، و"يا حبيبي"، و"الوسية"، و"يا حبيبي"، و"جت من الغريب"، و"عراف"، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغاني تراث الطرب.

وسبق حفل محمد الحلو فاصلا غنائيا خاصا لمطربي ونجوم الأوبرا، بمشاركة سارة سحاب، وآيات فاروق.

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