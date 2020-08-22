جو بونفرير: الأهلي والزمالك هو أقوي لقاءات الدوري والأحمر يسعى للتتويج باللقب مبكرا

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الهولندي جو بونفرير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، عن فارق النقاط الكبير بين الأهلي والزمالك والذي وصل إلى 17 نقطة.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "بكل تأكيد مباريات القمة قوية ولا يتم النظر في الحسابات حول ذلك الفارق الكبير في النقاط".

وتابع: "الأهلى والزمالك لقاءات قوية ولا يتم النظر إلى فارق النقاط والأحمر يسعى للتتويج باللقب مبكرا".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الزمالك يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



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