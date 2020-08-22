محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب.. وهذه رسالته له

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احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان صورة له برفقة ملك المغرب، وعلق عليها برسالة قلبية قائلُا: عيد ميلاد سعيد على جلالة ملك المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي.



من جانب آخر، يواصل رمضان نجاحاته في مجالي التمثيل والغناء، حيث احتفل مساء أمس بوصول كليب رايحين نسهر إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وأما من ناحية التمثيل، فقد حقق رمضان نجاحات ساحقة في سباق الدراما الرمضانيه الماضية بعدما قام ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة.