أوس أوس عن خالد جلال: "مركز الإبداع الفني وأجيال كتير اتخرجت من تحت إيده"

شر الفنان أوس أوس مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة أشرف عبد الباقي و خالد جلال وعلى ربيع وحسام داغر، بعد انتهاء عرض مسرحية "صباحية مباركة يا عريس".



وعلق أوس أوس قائلا: "امبارح نورنا في المسرح استاذي واخويا الكبير والاب الروحي أ. خالد جلال يعني مركز الابداع الفني واجيال كتير اتخرجت من تحت ايده شرفتنا ونورتنا وانبسطت جدا بوجود حضرتك معانا واتشرفنا كمان بحضور المخرجه ساره وفيق والمنتجه الجميله شهد رمزي".



وتابع: "وطبعا اتشرفنا بحضور العسل ابو دم خفيف عم سعفان شكرا لوجودكم معانا ونتمني يكون العرض عجبكم واتبسطوا ومستمرين معاكو كل اسبوع كل يوم خميس وجمعه وسبت الساعه ٨ مساء علي مسرح جراند نايل تاور ".



مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.



يذكر أن المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.







