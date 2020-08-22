حمادة صميدة يتضامن مع ضحية التنمر بكلية التربية بعد تعرضهما للسخرية





عبر الفنان حماد صميدة عن دعمه للطالب أحمد عمر ضحية التنمر بكلية التربية، الذي سرد عبر حسابه بفيسبوك تفاصيل تعرضه للسخرية في اختبارات كلية تربية رياضية.



ودعم حماده صميدة، الذي سبق أن كشف معاناته مع التنمر الطالب وذلك عبر حسابه بإنستجرام ووجه رسالة للمتنمرين قائلًا: "أحب أقول كلمة للمتنمرين وإن كان هذا الوصف قليل عليهم فالحقيقة أن أمثال هؤلاء لن تجد أحد فيهم إلا وفيه ثلاث خصال "الكبر والنقص والضمير العفن ".





أيها المتنمر اتعرف من هو زعيمك وقدوتك وأول من وجزت فيه صفة التنمر والكبر علي خلق الله هو إبليس : فأبليس قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، فكان إبليس اللعين أول من تنمر واستحقر وتكبر علي خلق الله



وتابع: "ظن أنه الأفضل في الخلقة والشكل، فكان جزاءه أخر منها فإنك رچيم وإن عليك اللعنة إلي يوم الدين".



وأنهي حديثه قائلاً: "المتنمر رچيم من تلامذة إبليس ، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم ، عزيزي أنت كباقي المخلوقات من خلق الله ، لا تلتفت لكل رچيم من تلامذة إبليس ، أنا متضامن معك يا أحمد وبقولك إنت قمر وجميل بروحك الحلوة".





