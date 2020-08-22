دعوة للتفاؤل.. نادين نسيب نجم تنشر صورها قبل إصابتها في انفجار بيروت

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجم، جمهورها بمجموعة صور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نادين، خلال الصور مرتدية فستانًا قصير مجسم مكشوف الصدر باللون الزهري وكان شعرها مرفوع واعتمدت على مكياج ناعم واكسسوارات بسيطة".

وعلقت نسيب نجم، على الصور قائلة:"ما قبل ٤ آب... ما قبل الانفجار... كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل".

ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يحميكي الحمدلله على سلامتك" وأضاف آخر"يعمري تجنني ربي يحفظك من كل شر".

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