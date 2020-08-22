"الصحة": السيسي وجه بعلاج محمود على أيدي كبار أساتذة السمنة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:04 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
الفجر
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة ويبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة فريق من المسعفين ومشرفي الإسعاف يترأسه الدكتور مجدي عوض مدير إسعاف الغربية، حيث إن المواطن الآن في طريقه إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة.

ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.

يذكر أن المواطن محمود سمير يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.

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