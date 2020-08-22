فينجادا: الزمالك لازم يفوز على الأهلي للحصول علي المركز الثاني

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سابقا، على ضرورة فوز الزمالك أمام الأهلي للحفاظ على المركز الثاني. 


وأكد فينجادا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "اعتقد أنه يجب على الزمالك الفوز في لقاء غدا لتحقيق المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "الزمالك لازم يفوز على الأهلي للحصول علي المركز الثاني ولعب النسخة القادمة من دوري الأبطال".

ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد

منذ ساعة

"هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

11:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»