نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

حسم نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني قراره بشأن الإنصمام لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال الصحفي فابريزيو رومانو أن اللاعب الدولي الاسباني تياجو يريد الإنصمام لصفوف ليفربول الإنجليزي هذا الصيف و المدرب الألماني يورجن كلوب يريد تياجو لتعزيز خط وسط النادي الإنجليزي بالموسم الجديد.





وأضاف الصحفي أن ليفربول لا يرغب بدفع مبلغ 30 مليون يورو المطلوبة من بايرن ميونيخ بسبب انتهاء عقد اللاعب بعد موسم واحد الناديان في محادثات الآن لحسم هذه الصفقة.





يذكر أن تياجو ألكانتارا قد رفض تجديد عقده مع نادي بايرن ميونيخ الألماني والذي سينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.



