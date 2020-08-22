شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، على مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.

وليلا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع ظهور شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة على والسواحل الشمالية جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على غرب البحر المتوسط، وخليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق الجنوبية.

وتوقعت الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة إلى 80%، ما يرفع من درجه حرارة الجو بوجه عام.

وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج، وذلك حرصا علي سلامتهم.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 25 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 34 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 40
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33

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