أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)

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حرص الفنان أحمد زاهر، هو وعائلته على حضور مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري.



وشهد عرض مسرحية علاء الدين تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة للعرض، وحازت على إعجاب الجميع.



يذكر أن عرض مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".