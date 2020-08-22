أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص الفنان أحمد زاهر، هو وعائلته على حضور مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري.

وشهد عرض مسرحية علاء الدين تفاعلاً كبيراً من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة للعرض، وحازت على إعجاب الجميع.

يذكر أن عرض مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".
أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)
أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)
أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)
أحمد زاهر وعائلته في مسرحية "علاء الدين" (صور)

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