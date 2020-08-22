فايلر يفاجئ الزمالك في تشكيل القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:41 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات محمد هاني في الجبهة اليمنى، لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وقرر فايلر، الدفع باللاعب على حساب أحمد فتحي، والذي بدأ بشكل أساسي فى مباراة أسوان الأخيرة حيث شارك هاني كبديلًا له.

ويفضل فايلر، على بقاء أحمد فتحي على مقاعد البدلاء، على أن يتم الاستعانة بخدماته حسب مجريات المباراة المرتقبة، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بالمسابقة.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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