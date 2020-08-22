لقاء الخميسي تشارك جمهورها صورة شخصية الست "جليلة" في مسرحية "سيد درويش"





حرصت الفنانة لقاء سويدان، على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسرحية "سيد درويش" التي تشارك بالتمثيل فيها وذلك عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت لقاء، على الصورة قائلة:" الست جليلة من مسرحية سيد درويش".مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.