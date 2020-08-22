نادية الجندي تروي لأول مرة قصة كسر ذراعها في فيلم "اغتيال" (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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روت الفنانة نادية الجندي، نادية الجندي تروي لأول مرة قصة كسر ذراعها في فيلمها الشهير "اغتيال".

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، تتحدث فيه عن واقعة كسر ذراعها بالتفصيل في مشهد إنقلاب العربية.

وأضافت أنها صممت أن تنفذ المشهد بنفسها بدون دوبليرة والنتيجة أن ذراعها تعرض للكسر لمدة ٤ أشهر، مؤكدة أن الفيلم من أفلامها الجميلة التي تعتز بها.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.

ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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