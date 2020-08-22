نادية الجندي تروي لأول مرة قصة كسر ذراعها في فيلم "اغتيال" (فيديو)
السبت 22/أغسطس/2020 - 12:52 ص
ولاء عبد الناصر
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روت الفنانة نادية الجندي، نادية الجندي تروي لأول مرة قصة كسر ذراعها في فيلمها الشهير "اغتيال".
ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، تتحدث فيه عن واقعة كسر ذراعها بالتفصيل في مشهد إنقلاب العربية.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، تتحدث فيه عن واقعة كسر ذراعها بالتفصيل في مشهد إنقلاب العربية.
وأضافت أنها صممت أن تنفذ المشهد بنفسها بدون دوبليرة والنتيجة أن ذراعها تعرض للكسر لمدة ٤ أشهر، مؤكدة أن الفيلم من أفلامها الجميلة التي تعتز بها.
يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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وكسر ذراعي في مشهد إنقلاب العربية وتصميمي أني أعمل المشهد بنفسي بدون دوبليرة والنتيجة أن ذراعي أتكسر ٤ شهور وكملت الفيلم الحمد لله علي خير بس بآلام رهيبه والفيلم من أفلامي الجميلة اللي بعتز بيها كان دور جديد عليا ومختلف ونجج جدا وقت عرضه والجمهور بيحبه ومازالت بيعرض والناس بتقعد تتفرج عليه وفي النهاية كل التعب يهون عشان خاطر الجمهور وتقديره #نادية_الجندي