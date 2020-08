نادية الجندي تروي لأول مرة قصة كسر ذراعها في فيلم "اغتيال" (فيديو)

View this post on Instagram

وكسر ذراعي في مشهد إنقلاب العربية وتصميمي أني أعمل المشهد بنفسي بدون دوبليرة والنتيجة أن ذراعي أتكسر ٤ شهور وكملت الفيلم الحمد لله علي خير بس بآلام رهيبه والفيلم من أفلامي الجميلة اللي بعتز بيها كان دور جديد عليا ومختلف ونجج جدا وقت عرضه والجمهور بيحبه ومازالت بيعرض والناس بتقعد تتفرج عليه وفي النهاية كل التعب يهون عشان خاطر الجمهور وتقديره #نادية_الجندي