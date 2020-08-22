حقيقة وفاة 14 مصابًا بكورونا بسبب نقص الأوكسجين في دمنهور (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه فور تلقي غرفة العمليات بالمحافظة أمس الجمعة ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، بلاغا بعدم توافر أوكسچين لمرضي فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الصدر بدمنهور، وبعد تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي إدعاء وفاة عدد ١٤ حالة بسبب انتهاء مخزون الأوكسچين بالمستشفى، توجهت على الفور للمستشفى ، وعاينت عدد ٢ تانك أوكسجين سعة ٣٠٠٠ لتر لكل تانك وتبين إمتلائها بنسبة 95%، و93%.





وأضافت "بلبع"، أنه تبين وجود عدد ١٨٠ أسطوانة أوكسجين سعة ٥ لتر للواحدة، و٦٣ تبادلي مع التانك والباقي موزع بالغرف والعنابر، مشيرة أنه تم التواصل مع طبيب العناية المركزة، وأفاد أنه لم يشهد أي نقص أو انتهاء للأوكسجين، وأن حالات الوفاة لم تتعدى ٣ حالات منذ فجر الأمس، الأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق، علمًا بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب أيضا.





وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أسباب وفاة الحالات الثلاثة وأنها كانت تدهور في حالة الالتهاب الرئوي وحالة جلطة بالرئة، حيث التقت بالمواطنين أقارب ومرافقي الحالات المصابة وطمأنتهم وقامت بتوضيح حالة كل مريض على حدى والسماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد، واختتمت حديثها قائلة : أرجو تحر الدقة عند النشر والرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة، فالفيروس لعين ومتحور وليس له تشخيص واضح ثابت ولا علاج فوري أو محدد ولا حتى مصل واقِ، لذلك لابد أن نتكاتف جميعًا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية وألا نتهاون بهذا الفيروس.





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