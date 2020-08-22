حقيقة وفاة 14 مصابًا بكورونا بسبب نقص الأوكسجين في دمنهور (صور)
السبت 22/أغسطس/2020 - 02:16 ص
إسلام أمين
Advertisements
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه فور تلقي غرفة العمليات بالمحافظة أمس الجمعة ٢١ أغسطس ٢٠٢٠، بلاغا بعدم توافر أوكسچين لمرضي فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الصدر بدمنهور، وبعد تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي إدعاء وفاة عدد ١٤ حالة بسبب انتهاء مخزون الأوكسچين بالمستشفى، توجهت على الفور للمستشفى، وعاينت عدد ٢ تانك أوكسجين سعة ٣٠٠٠ لتر لكل تانك وتبين إمتلائها بنسبة 95%، و93%.
وأضافت "بلبع"، أنه تبين وجود عدد ١٨٠ أسطوانة أوكسجين سعة ٥ لتر للواحدة، و٦٣ تبادلي مع التانك والباقي موزع بالغرف والعنابر، مشيرة أنه تم التواصل مع طبيب العناية المركزة، وأفاد أنه لم يشهد أي نقص أو انتهاء للأوكسجين، وأن حالات الوفاة لم تتعدى ٣ حالات منذ فجر الأمس، الأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق، علمًا بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب أيضا.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أسباب وفاة الحالات الثلاثة وأنها كانت تدهور في حالة الالتهاب الرئوي وحالة جلطة بالرئة، حيث التقت بالمواطنين أقارب ومرافقي الحالات المصابة وطمأنتهم وقامت بتوضيح حالة كل مريض على حدى والسماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد، واختتمت حديثها قائلة: أرجو تحر الدقة عند النشر والرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة، فالفيروس لعين ومتحور وليس له تشخيص واضح ثابت ولا علاج فوري أو محدد ولا حتى مصل واقِ، لذلك لابد أن نتكاتف جميعًا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية وألا نتهاون بهذا الفيروس.
آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في بيان أمس إصابة 111 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا