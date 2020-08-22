دبلوماسي سابق: جهود السيسي كانت حجر الزاوية لوقف إطلاق النار في ليبيا (فيديو)

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت حجر الزاوية للاتفاق الحادث في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس البرلمان بوقف إطلاق النار.





وأضاف عبدالحكم في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا": "هذا القرار انتصارا للإرادة المصرية والجهود والاتصالات المستمرة التي قام بها الرئيس لرفع المعاناة عن الشعب الليبي وحقن الدماء وتحقيق الاستمرار وهو ما أكده في حديثه في قاعدة سيدي البراني".





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه: "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".





ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.





وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".



