أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام" من كواليس "قوت القلوب 2" (صورة)

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا فريد شوقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع مدير التصوير هيثم ناصر، وعلقت قائلة: "اصدقائي الحلوين اجمد مدير تصوير و اضاءة هيثم ناصر و العشرة الحلوة اضتغلنا أحلي مسلسلات مع بعض المخرج المنفذ علاء وجدي و مخرج لوكشن محمود الشربيني اثناء تصوير مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني".

يذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، وهو من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح ونورهان ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت التي تقوم بدورها الفنانة ماجدة زكي وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في اطار اجتماعي عائلي.
أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام" من كواليس "قوت القلوب 2" (صورة)
أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي عبر "إنستجرام" من كواليس "قوت القلوب 2" (صورة)

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