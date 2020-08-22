خبير: "ترهيب الغرب" نجح في تغيير مسار حكومة الوفاق (فيديو)

قال العميد، خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بالموافقة على وقف إطلاق النار جاء استجابة للضغوط الغربية التي أكدت أنها لن تسمح بهذه الفوضى المسلحة في المنطقة.





وأضاف "عكاشة"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا": "الضغوط التي تعرضت لها حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي دفعهم إلى الانخراط في هذا المسار السياسي ومنعهم لاستخدام المليشيات والمرتزقة الذي تم استقدامهم من الخارج".





وتابع المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "أبدت ألمانيا عدما رضاها على ما يحدث في ليبيا وجاء ترهيب الغرب بنجاح على حكومة الوفاق التي أصدرت قرارها، أما عن موقف البرلمان الليبي فكان متوقعًا لأنه سبق وأعلن موقفه منذ المبادرة المصرية وبيانه اليوم تأكيد على هذا الموقف".





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".





ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.





وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".



