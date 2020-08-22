فينجادا: جماهير الزمالك كانت تطالبني بالفوز على الأهلي حتي لو هخسر الدوري

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:22 ص
فينجادا
فينجادا
محمد جمال
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تحدث البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سابقا، عن التعليمات الذي كان يقوم بمنحها للاعبي الأبيض قبل لقاءات القمة.

وأكد فينجادا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "جماهير الزمالك كانت تطالبني بالفوز علي الأهلي حتي لو هخسر الدوري" 

وتابع: "رغم مطالبة الجماهير بالفوز في القمة ولكن أنا أرى أنه يجب الفوز في جميع المباريات لحصد لقب الدوري وكان لقاء بالنسبة لي لقاء مثل أي لقاء بثلاث نقاط".

وأشار: "اعتقد أنه يجب على الزمالك الفوز في لقاء غدا لتحقيق المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا".



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