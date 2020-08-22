تعرف على محتويات شنطة سمية الخشاب (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سمية الخشاب، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها من إحدى البرامج، وظهرت فيه وهى تخرج مافي حقيبتها، وكان عبارة عن "موزة، بلح، موبايل، روج، البطاقة الشخصية"، وغيرها من الأشياء الخاصة بها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.


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