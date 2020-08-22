أول تعليق لمريض السمنة على استجابة السيسي (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:20 ص
محمود مريض السمنة
محمود مريض السمنة
هدى عبدالرازق
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أعرب محمود سمير، المواطن الذي استاجاب له الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة من السمنة المفرطة، عن سعدته البالغة لسرعة استجابة الرئيس، قائلا باكيا: "مكنتش اتوقع السرعة دي".


وقال "سمير"، خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "TEN" أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، "أنا فرحان، وربنا يخلي الرئيس السيسي لمصر.. هو أبونا، وكل حاجة في حياتنا"، مضيفا: "أمنيتي اتحققت بعد عناء 5 سنين".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعة نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا، وإصدار قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة

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