"هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)





كشف المحامى سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقى، مفاجأة بخصوص نسب طفليهما، مؤكدًا أن هالة صدقى ليست أمهم الحقيقية.





وأشار في مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه اكتشف أن بويضات التلقيح الصناعي لسيدة أخرى دون الرجوع له.





وأضاف: "أنا بتسنجد بالنائب العام أرجوك ساعدنى لإنى مقهور"، مطالبًا من جانبه بإجراء تحليل dna للتأكد من صحة كلامه.



