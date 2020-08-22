"هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
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كشف المحامى سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقى، مفاجأة بخصوص نسب طفليهما، مؤكدًا أن  هالة صدقى ليست أمهم الحقيقية.

وأشار في مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه اكتشف أن بويضات التلقيح الصناعي لسيدة أخرى دون الرجوع له.

وأضاف: "أنا بتسنجد بالنائب العام أرجوك ساعدنى لإنى مقهور"، مطالبًا من جانبه بإجراء تحليل dna  للتأكد من صحة كلامه.

يذكر أنه انتشر  مقطع فيديو لشخص يدعى أنه محام، يتهم خلالها الفنانة هالة صدقي،  بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة.

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