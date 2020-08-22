عميد التربية الرياضية يرد على تصريحات طالب التنمر بكفر الشيخ

نفى عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الطالب أحمد عمر، الذي تفقد إلى اختبارات القدرات بالكلية إلى التنمر من قبل لجنة الاختبارات في الكلية، مشيرًا إلى أن رفض استكمال الطالب لإجراء الاختبارات، كان لافتقاده لأحد الشروط المؤهلة للكلية وليس لها علاقة بالشكل.





وقال "عكاشة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "حالة الطالب أحمد عمر الذي يعاني من الشفة الأرنبية قد تعيقه إذا انضم إلى إحدى اللعبات بالكلية، وقبوله كان سيعرض الكلية للمساءلة في حالة تعرضه لأي حركة عنيفة، وهو شكله جميل ووسيم وأي كلية تتمناه".





وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ: "ممكن الطالب ميكنش عارف أنه عنده حاجة قد تعيق قبوله بكليات التربية الرياضية، وحفاظًا على مشاعر الطلبة يتم كتابة لائق أو غير لائق، ولكن الطالب هو الذي أصر على معرفة سبب أنه غير لائق في اختبارات القوام، ورئيس لجنة الاختبارات التزم بالمعايير العلمية ولم يتحدث معه أحد بشكل غير لائق".





وبسؤاله عن تصريحات أحمد، بأنه سيخضع لعملية جراحية ستعالج الحالة المرضية التي يعاني منها، أشار عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ إلى أن "هذه الحالة بتكون شبه مستديمة، ولا نستطيع قبوله بالكلية على أمل تغيير حالته لأن هذا قد يعرضه للخطر".





تفاصيل قصة أحمد التي أثارت وسائل التواصل الاجتماعي

وكان أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كتب على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرضه للتنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.





وكتب في المنشور: "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيها الأول غير الورق اللي صورته وبعد كده دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، أقف على مشط رجلك ونط، أقعد وأقف وانت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".





أضاف الشاب في رسالته المتداولة: "فقال لي طب ارجع تاني، وقفت مع زمايلي فلقيته قال لهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كده وقال لي أقف انت عاوزك، طبعا أنا استغربت، اللي هو في إيه، وبعدين إيه البصات اللي بيبصها لي دي فبعد ما ذنبني شوية قال لي تعالى، فروحت قال لي روح البس هدومك وروح، قلت له ليه يا دكتور ده أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كده، قال لي انت شكلك مينفعش، قال لي: عشان مصلحتك بس، قلت له الكلية كلها حركة وجري وسباحة ولو فيه بوكس وملاكمة فأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل ده هيبقى زي الفل، قال لي انت كشكل أصلا ما ينفعش يا بني، وبعد كده قال لي يالا اتفضل روح البس وروح، طب أقسم بالله أنا كان معايا واحد ما يقلش عن 120 كيلو واتقبل عادي".





وتابع: "نزلت سألتهم وقلت لهم عاوز الـ450 بتوعي عشان أمشي لأني لسه حتى ما دخلتش الاختبارات ولا عملت أي حاجة، يعني دفعتهم عالفاضي ألاقي الأمن يقولي: بح يا باشا كان فيه وخلص، ما ينفعش تاخدهم تاني، طلعت لحد مهم فوق فى مكتبه قال لي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم، قلت له تمام بس أنا أصلا ما دخلتش الاختبارات، يعني لو دخلت أوك إنما أنا ما دخلتش، إن جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه أنه ما يقدرش يعمل شيء، نزلت وأنا مش مسامح فى الفلوس طبعا".



