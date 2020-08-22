نجم الأهلي السابق: "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه"

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:31 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد جمال
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أعرب ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب، ونجم الأهلي السابق، عن استغرابه من غياب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القمة 120 أمام الزمالك.

وقال ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مش عارف صالح جمعة غائب عن القمة ليه رغم كل تلك الغيابات في صفوف الأحمر".

وأكد: "غياب صالح جمعة لأسباب لا يعرفها الا مسئولي الأهلي، فمستحيل يكون استبعاده فني فهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة داخل الملعب".

وأتم: "أتمنى خروج لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بشكل حضاري غدا، وان يتقبل المهزوم تلك الهزيمة دون إثارة أية مشاكل".


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صالح جمعة رياضة ربيع ياسين القمة 120 الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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