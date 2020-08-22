محلل يحذر من تركيا بعد وقف إطلاق النار في ليبيا (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعليقا على الترحيب التركي بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا: "لا بد من الحذر، أنقرة لها مناورات ولها سوابق في موضوعات وقف إطلاق النار، وهم فشلوا في الوصول لمناطق الهلال النفطي ومناطق أخرى مهمة"، واصفا وقف إطلاق النار بأنه خطوة مهمة.





وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مساء الجمعة، إن القرار جاء بعد ضغوط أممية ودولية، فضلا عن وسائل الردع الاستراتيجية المصرية، والمناورات العسكرية التي أجرتها مصر على الحدود الغربية.





وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "الوسائل المصرية اللي حصلت؛ كانت رادعة، والرسالة وصلت لحكومة السراج وتركيا، وتفهموا الرسالة، وأمريكا دخلت على الخط؛ لتأييد الموقف المصري، ويجب الحذر من إخلاء منطقة سرت من تواجد قوة من الجيش الليبي، والتحسب لتغلغل مليشيات من الطرف الآخر التابعة لأردوغان".





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".





ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.





وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعة السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".



