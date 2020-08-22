"حلو الكلام".. منال سلامة تقدم برنامجا جديد









وعلقت على الصورة قائلة: "ادعولي قريبا برنامج حلو الكلام مع منال".



وفي سياق منفصل تحضر الفنانة منال سلامة، لتقديم عرض مسرحي بعنوان "لحظة حب" على مسرح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وذلك بعد غيابها عن المسرح فترة طويلة.



وتواصل منال، عمل البروفات التحضيرية للمسرحية مع صناع العمل، وفقًا لاحتياطات الاحتزارية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

تستعد الفنانة منال سلامة، لتقديم برنامج جديد يحمل عنوان "الكلام مع منال" والمقرر يتم عرضه عبر شاشات "صدي البلد".ونشرت منال سلامة، صورة لها أثناء الأحتفال ببرنامجها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".