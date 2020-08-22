النجوم يحتفلون بخطوبة ابنة المؤلف مدحت العدل

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احتفل مجموعة من نجوم الوسط الفني بحفل خطوبة ابنه للمؤلف مدحت العدل.



وشاركت الفنانة ليلي علوي جمهورها منذ قليل بمجموعة صور من الحفل ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ليلي علوي بالصورة برفقة مدحت العدل ، لبلبة ، إلهام شاهين ، بوسي شلبي ، لميس الحديدي وآخرين ، وعلقت ليلي علوي علي الصور قائله :"اللمة الحلوة".



يذكر أن الفنانة ليلى علوي، غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" والذي تم عرضه عام 2016.



https://www.instagram.com/p/CEKgmnllVH6/?igshid=y1km83hlt0a7