الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:54 م
محمد جمال
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كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها القائد عبد الله السعيد وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.
وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة ٢١ من الدوري الممتاز في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.
أوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد عبارة عن شد في العضلة الخلفية على أن يتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي