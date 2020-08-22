كاتب: تحركات مصر في ليبيا ليست للاستهلاك الإعلامي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ، أكرم القصاص، تعليقا على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، إن الموقف المصري كان حاسما حيال الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان أحد نتائج مبادرة إعلان القاهرة.





وأضاف "القصاص"، في لقائه عبر سكايب على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الموقف المصري تجاه ليبيا وجد دعما من القوى الدولية والإقليمية لصدقه.





وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن مصر تحركت في الأزمة الليبية وفق دراسة واطلاع وليس تصريحات للاستهلاك الإعلامي، مؤكدًا أن الليبيون لديهم ارتياح للدور المصري بشكل كبير.





وتابع: "إشادة السراج وعقيلة بجهود مصر يؤكد أنها كانت صحيحة، وتطلع وزير داخلية طرابلس للتعاون مع مصر يؤكد دور القاهرة المحايد".





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه: "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".





ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.





وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".



