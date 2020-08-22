إلهام شاهين تسترجع ذكريات فيلم "يا دنيا يا غرامي" مع ليلى علوي وهالة صدقي

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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استرجعت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها مع فيلم "يا دنيا يا غرامي" بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إلهام بالصورة برفقة هالة صدقي وليلي علوي وذلك أثناء استمتاعهك بالإجازة الصيفة من الساحل.

وعلقت إلهام شاهين علي الصورة وكتبت: "يا دنيا يا غرامي".
 
يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم "حظر تجول"، الذي يشارك إلهام شاهين ببطولته ، كلاً من أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

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