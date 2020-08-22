بعد قرار السيسي بعلاجه.. لحظة نقل مواطن يعاني من سمنة مفرطة (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:41 ص
لحظة نقل المريض
لحظة نقل المريض
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TEN"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظة نقل مواطن يعاني من سمنة مفرطة لعلاجه على نفقة الدولة بناءا على توجيهات الرئيس السيسي.


وقال أحد الأطباء المصاحبين للحالة في سيارات الإسعاف، إن وزيرة الصحة وجهت بإرسال سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى مستشفى دار الشفاء بناءا على توجيهات من الرئيس السيسي، معقبا: "كل ده تم بالتليفونات، مسافة السكة".

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتورةهالة زايد، وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعيين زوجة المريض، رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنفيذ التعليمات، بسرعة نقل المريض إلى مستشفى دار الشفا، واصدار قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

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