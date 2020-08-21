الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - سموحة 1 × 2 بيراميدز الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:38 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق بيراميدز فوزا صعبا على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أخبار تهمك رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور) منذ حوالي 6 ساعات رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد منذ ساعة و 26 دقيقة الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد منذ ساعة مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي منذ حوالي 7 ساعات خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي منذ حوالي 4 ساعات فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة منذ ساعتين و 27 دقيقة "هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو) منذ 43 دقيقة ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة منذ ساعتين و 28 دقيقة عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة منذ أقل من ساعة بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو منذ حوالي 8 ساعات كومان يتوسل إلى ميسي منذ حوالي 4 ساعات فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال منذ ساعتين و 54 دقيقة الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك منذ أقل من ساعتين فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر منذ أقل من ساعتين