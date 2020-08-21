تصريحات قوية من مدرب الأهلي السابق على القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:59 م
بونفرير
بونفرير
محمد جمال
Advertisements

كشف الهولندي جو بونفرير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، عن ذكرياته في لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مباريات الأهلي والزمالك قمة نارية دائما ومباريتهم تحمل إثارة كبيرة على مدار التاريخ".

وتابع: "الأفضل يفوز دائما في المباراة وعادة من يفوز في لقاءات القمة يحسم الدوري".

ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك غدًا السبت ضمن مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بونفرير الزمالك الدوري المصري الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تطورات إصابة عبدالله السعيد

منذ ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"هالة صدقى مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

منذ 41 دقيقة

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

11:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»