تصريحات قوية من مدرب الأهلي السابق على القمة





كشف الهولندي جو بونفرير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، عن ذكرياته في لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك.





وأكد بونفرير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مباريات الأهلي والزمالك قمة نارية دائما ومباريتهم تحمل إثارة كبيرة على مدار التاريخ".





وتابع: "الأفضل يفوز دائما في المباراة وعادة من يفوز في لقاءات القمة يحسم الدوري".





ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك غدًا السبت ضمن مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.



