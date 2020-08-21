تشاتشيتش: بيراميدز استحق الفوز على سموحة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:31 م
تشاشيتش
تشاشيتش
علي نبوي
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عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الهام الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز وحصد ٣ نقاط غالية في مشوار الفريق.

شدد تشاتشيتش على أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء طوال دقائق المباراة وسيطر على مجريات الأمور وأضاع اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الافاء بنتيجة كبيرة لصالح بيراميدز، موضحا سعادته بنجاح اللاعبين في صناعة الفرص والتحرك بدون كرة ولكن يعيب عليهم فقط النجاح في إنهاء تلك الهجمات وهو ما يعمل عليه في التدريبات من خلال علاج الأخطاء والسلبيات ومحاولة التحسن من مباراة لأخرى.

تشاتشيتش أوضح أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق الفرص التي أتيحت له طوال اللقاء وتحقيق الفوز مبكرا دون الانتظار للدقائق القاتلة، ولكنه سعيد بروح اللاعبين وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة إضافة إلى أن النجاح في تحقيق فوز خارج الأرض في الوقت البديل يؤكد التفوق البدني لبيراميدز، والتحسن من مباراة لأخرى.

المدير الفني أضاف بأنه لا يفكر في أي شيء غير فريقه ومحاولة الفوز في جميع المباريات وحصد ٣ نقاط تلو أخرى والتقدم في جدول الترتيب، وعلاج الأخطاء بصورة سريعة في التدريبات، كاشفا عن إجرائه للتعديلات في التشكيلات من مباراة لأخرى بسبب ضغط اللقاءات في الدوري ومحاولة تجهيز جميع اللاعبين في ظل ثقته الكبيرة بجميع عناصر القائمة وقدرتهم على التألق وتعزيز مكان بيراميدز بجدول الدوري بجانب التحضير لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية بالمغرب في شهر سبتمبر المقبل.

وعاد تشاتشيتش ليؤكد على أنه لا يقكر في أي صفقات جديدة لتركيزه مع الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين في ظل الرغبة نحو تحقيق لقب قاري والتواجد بمركز لائق بالدوري.

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