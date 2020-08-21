ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

حقق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره سموحة بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





كما استعاد أسوان نغمة الانتصارات بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، كما تفوق إنبي على نظيره الإنتاج الحربي بثنائية بيضاء.





وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سموحة بهدفين لهدف على النحو التالي:





الأهلي 56 نقطة الزمالك 39 نقطة بيراميدز 39 نقطة المقاولون العرب 37 نقطة إنبي 29 نقطة الاتحاد السكندري 29 نقطة سموحة 27 نقطة الانتاج الحربي 24 نقطة الإسماعيلي 23 نقطة حرس الحدود 22 نقطة أسوان 22 نقطة الجونة 21 نقطة المصري 20 نقطة مصر المقاصة 20 نقطة وادى دجلة 19 نقطة طلائع الجيش 18 نقطة طنطا 16 نقطة نادى مصر 13 نقطة



